В России и мире 9 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 9 июня 2023 года



Международный день друзей

Неофициальный праздник, посвященный дружбе. Цель праздника – напомнить людям о важности человеческой дружбы.



Международный день аккредитации

Учрежден в октябре 2007 года Международным Форумом по Аккредитации и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий.



Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке. В этот день в 1948 году был образован МСА.





Какой церковный праздник 9 июня



Троицкая седмица - 5 день праздника

Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.



Федорин день

День памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы (девственницы). Праздник посвящают работе – сделанное вернется сторицей. В этот день задабривают домового кашей, молоком и печеньем, оставляя угощения за печкой. В этот день нельзя распространять слухи, сплетничать и обсуждать других людей.