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Праздники 10 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 10 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 10 июня 2023 года


Всемирный день мороженого
Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого.

День пивовара
Учрежден Союзом российских пивоваров в январе 2003 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июня.

День мебельщика
Профессиональный праздник работников мебельной сферы отмечается во вторую субботу июня.

День пресс-служб МВД РФ
В этот день в 1983 году в системе Министерства внутренних дел были учреждены пресс-службы, как самостоятельные подразделения.

День рождения киностудии «Союзмультфильм»
10 июня 1936 года была основана студия «Союздетмультфильм», а 20 августа 1937 года она была переименована в «Союзмультфильм».

Какой церковный праздник 10 июня


Троицкая седмица - 6 день праздника
Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.

Никита Гусятник (Полудница)
День памяти Халкидонского епископа Никиты. Преследовался иконоборцем Львом Армянином, был отправлен в ссылку. Народное название «Гусятник» день получил потому, что его считают защитником маленьких гусят от хищных птиц и зверей. Опасаясь встречи с полудницей, в самые жаркие часы люди закрывают окна, двери и сидят в домах.









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