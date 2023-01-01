Праздники 10 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 10 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 10 июня 2023 года



Всемирный день мороженого

Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого.



День пивовара

Учрежден Союзом российских пивоваров в январе 2003 года. Праздник отмечается ежегодно во вторую субботу июня.



День мебельщика

Профессиональный праздник работников мебельной сферы отмечается во вторую субботу июня.



День пресс-служб МВД РФ

В этот день в 1983 году в системе Министерства внутренних дел были учреждены пресс-службы, как самостоятельные подразделения.



День рождения киностудии «Союзмультфильм»

10 июня 1936 года была основана студия «Союздетмультфильм», а 20 августа 1937 года она была переименована в «Союзмультфильм».





Какой церковный праздник 10 июня



Троицкая седмица - 6 день праздника

Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.



Никита Гусятник (Полудница)

День памяти Халкидонского епископа Никиты. Преследовался иконоборцем Львом Армянином, был отправлен в ссылку. Народное название «Гусятник» день получил потому, что его считают защитником маленьких гусят от хищных птиц и зверей. Опасаясь встречи с полудницей, в самые жаркие часы люди закрывают окна, двери и сидят в домах.