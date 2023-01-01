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Праздники 11 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 11 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 11 июня 2023 года


День работников текстильной и легкой промышленности
Праздник учрежден Указом Президента РФ от 17 июня 2000 года. Отмечается ежегодно во второе воскресенье июня.

Общероссийский день рассеянного склероза
Впервые День рассеянного склероза был проведён в 2010 году.

Какой церковный праздник 11 июня


Троицкая седмица - 6 день праздника
Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.

Петровское заговенье
Следуещее за Троицей воскресенье. Неделя всех святых. Народное название «Петровское заговенье» праздник получил за то, что отмечается накануне Петрова поста. В этот день люди не работают, провожают весну и встречают лето. Гулянья обычно заканчиваются поздним вечером, ночью или только с рассветом.

Феодосия Колосяница
День памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Народное название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. В этот день нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю.









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