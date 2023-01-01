Праздники 11 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 11 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 11 июня 2023 года



День работников текстильной и легкой промышленности

Праздник учрежден Указом Президента РФ от 17 июня 2000 года. Отмечается ежегодно во второе воскресенье июня.



Общероссийский день рассеянного склероза

Впервые День рассеянного склероза был проведён в 2010 году.

Какой церковный праздник 11 июня



Троицкая седмица - 6 день праздника

Сплошная седмица. Неделя после празднования Святой Троицы. Подготовка к Петрову посту.



Петровское заговенье

Следуещее за Троицей воскресенье. Неделя всех святых. Народное название «Петровское заговенье» праздник получил за то, что отмечается накануне Петрова поста. В этот день люди не работают, провожают весну и встречают лето. Гулянья обычно заканчиваются поздним вечером, ночью или только с рассветом.



Феодосия Колосяница

День памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы. Народное название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. В этот день нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю.