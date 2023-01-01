Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Праздники 12 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 12 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 12 июня 2023 года


День России
Праздник учрежден Указом Президента России 2 июня 1994 года и приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

Всемирный день борьбы с детским трудом
Учрежден Международной организацией труда в 2002 году. МОТ образована в 1919 году и одной из своих основных задач ставит ликвидацию детской эксплуатации.

Какой церковный праздник 12 июня


Змеиный праздник
День памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской. Народное название «змеиный праздник» день получил потому, что в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы.

Петров пост (Апостольский), 1-й день праздника
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









  • Праздники 11 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 10 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 9 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 8 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 5 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 29 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 17 мая 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Суперфинал Кубка России по футболу 2023 Краснодар - ЦСКА 11 июня: время начала, где смотреть прямую трансляцию

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Расписание матчей Кубка Стэнли 2023, турнирная таблица, результаты плей-офф НХЛ

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 11 июня

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    «Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание матчей чемпионата России по футболу 2023/2024, результаты, турнирная таблица РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.









    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько серий и сезонов
    Где находится Калуга на карте России, карта Калуги
    Где находится Калужская область на карте России, карта Калужской области с городами
    Праздники 12 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Праздники 11 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 10 июня 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 10 июня 2023
    Самые смешные анекдоты дня - 11 июня 2023 года
    Где находится на карте Крым, карта Крыма с городами
    Где находится Колумбия на карте Южной Америки


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru