Праздники 12 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 12 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 12 июня 2023 года



День России

Праздник учрежден Указом Президента России 2 июня 1994 года и приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.



Всемирный день борьбы с детским трудом

Учрежден Международной организацией труда в 2002 году. МОТ образована в 1919 году и одной из своих основных задач ставит ликвидацию детской эксплуатации.





Какой церковный праздник 12 июня



Змеиный праздник

День памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской. Народное название «змеиный праздник» день получил потому, что в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы.



Петров пост (Апостольский), 1-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.