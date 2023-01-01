Праздники 13 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 13 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 13 июня 2023 года



Международный день распространения информации об альбинизме

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2014 года. Альбинизм - отклонение, которое нарушает синтез соединений. Недуг возникает из-за отсутствия пигмента меланина.



День рождения булавки

В этот день в 1825 году американец Уолтер Хант получил патент на изобретение.



День швейной машинки

13 июня 1790 года Томас Сейнт получил патент на изделие.





Какой церковный праздник 13 июня



Еремей-бобовник (Распрягальник)

День памяти апостола от 70-ти Ерма (Ермия) Далматского и мученика Ермия Команского. Название «бобовник» праздник получил за то, что в этот день принято сажать бобовые.



Петров пост (Апостольский), 2-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.