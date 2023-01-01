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Сильвио Берлускони - биография, фото в молодости, возраст, от чего умер



Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони - итальянский государственный и политический деятель. Умер 12 июня 2023 года в Милане от лейкемии.

Возраст Сильвио Берлускони, где родился, биография

Возраст Берлускони - 86 лет.

Где и когда родился - 29 сентября 1936 года в Милане (Италия).

Родители - банковский служащий Луиджи Берлускони (1908-1989) и домохозяйка Розелла Босси (1911-2008).

Образование - Миланский университет (1954-1961, юрист).

Когда занимал должность председателя Совета министров Италии - 4 раза (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).

Официальные браки - Карла Далль’Ольо (1965-1985), Вероника Ларио (1990-2014).

Дети - сыновья Пьерсильвио, Луиджи и дочери Мария Эльвира, Барбара, Элеонора.

Интересные факты

- В молодости Сильвио Берлускони работал певцом на круизном лайнере.

- Выпустил три музыкальных альбома (2003, 2006, 2011).

- С 2011 года по 2020 годы жил с 28-летней моделью Франческой Паскале.









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