Сильвио Берлускони - биография, фото в молодости, возраст, от чего умер





Сильвио Берлускони - итальянский государственный и политический деятель. Умер 12 июня 2023 года в Милане от лейкемии.



Возраст Сильвио Берлускони, где родился, биография



Возраст Берлускони - 86 лет.



Где и когда родился - 29 сентября 1936 года в Милане (Италия).



Родители - банковский служащий Луиджи Берлускони (1908-1989) и домохозяйка Розелла Босси (1911-2008).



Образование - Миланский университет (1954-1961, юрист).



Когда занимал должность председателя Совета министров Италии - 4 раза (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011).



Официальные браки - Карла Далль’Ольо (1965-1985), Вероника Ларио (1990-2014).



Дети - сыновья Пьерсильвио, Луиджи и дочери Мария Эльвира, Барбара, Элеонора.



Интересные факты



- В молодости Сильвио Берлускони работал певцом на круизном лайнере.



- Выпустил три музыкальных альбома (2003, 2006, 2011).



- С 2011 года по 2020 годы жил с 28-летней моделью Франческой Паскале.