Праздники 14 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 14 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 14 июня 2023 года



День работников миграционной службы

Профессиональный праздник работников паспортно-визовой службы, а также подразделений по делам миграции учрежден Указом Президента России в июне 2007 года. Федеральная миграционная служба России была создана в 1992 году.



Международный день блогера

Неофициальный праздник был учрежден в 2004 году. Первый раз его отметили 9 июня, однако на следующий год дату перенесли на 14 июня.



Всемирный день донора крови

Праздник учрежден Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 года. В этот день в 1868 году родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови.





Какой церковный праздник 14 июня



Устинов день

День памяти Иустина Философа, Иустина Римского и других мучеников, которые пострадали вместе с ними. В Устинов день люди наблюдают за направлением ветра и солнцем, по которым судят об урожайности конопли, ржи и льна.



Петров пост (Апостольский), 3-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.