Праздники 14 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 14 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 14 июня 2023 года
День работников миграционной службы
Профессиональный праздник работников паспортно-визовой службы, а также подразделений по делам миграции учрежден Указом Президента России в июне 2007 года. Федеральная миграционная служба России была создана в 1992 году.
Международный день блогера
Неофициальный праздник был учрежден в 2004 году. Первый раз его отметили 9 июня, однако на следующий год дату перенесли на 14 июня.
Всемирный день донора крови
Праздник учрежден Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2005 года. В этот день в 1868 году родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови.
Какой церковный праздник 14 июня
Устинов день
День памяти Иустина Философа, Иустина Римского и других мучеников, которые пострадали вместе с ними. В Устинов день люди наблюдают за направлением ветра и солнцем, по которым судят об урожайности конопли, ржи и льна.
Петров пост (Апостольский), 3-й день праздника
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.