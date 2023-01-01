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Праздники 15 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 15 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 15 июня 2023 года


Всемирный день ветра
Праздник учрежден Всемирным советом по энергии и Европейской ассоциацией ветроэнергетики в 2007 году.
Интересный факт: самое ветреное место России – мыс Наварин на юге Чукотки, где порывы ветра достигают скорости 50-60 м/с.

День создания юннатского движения в России
15 июня 1918 года сотрудники станции юных любителей природы в Сокольниках провели первую организованную экскурсию. С 2002 года куратором юннатского движения в России является Федеральный детский эколого-биологический центр.

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей
Всемирный день учрежден Генеральной Ассамблеей Организацией Объединённых Наций в 2011 году. Цель - уделять больше внимания конкретным проблемам, затрагивающим пожилых людей.

Вьюн Зеленый
В этот день поздравляют всех молодых семей, которые образовались в текущем году. Также в этот народный праздник хозяйки украшают дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекут каравай.

Какой церковный праздник 15 июня


Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
Посвящен патриарху Никифору (вторая половина VIII века-828). Во времена правления иконоборца Льва Армянина был сослан на остров Проконнис; свои последние годы жизни провел в изгнании.

Великомученика Иоанна Нового, Сочавского
В честь святого Иоанна Сочавского. Жил в XIV столетии. Принял мученическую смерть за христианскую веру в Белграде Босфорском.

Петров пост (Апостольский), 4-й день праздника
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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