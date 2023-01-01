Праздники 15 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 15 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 15 июня 2023 года



Всемирный день ветра

Праздник учрежден Всемирным советом по энергии и Европейской ассоциацией ветроэнергетики в 2007 году.

Интересный факт: самое ветреное место России – мыс Наварин на юге Чукотки, где порывы ветра достигают скорости 50-60 м/с.



День создания юннатского движения в России

15 июня 1918 года сотрудники станции юных любителей природы в Сокольниках провели первую организованную экскурсию. С 2002 года куратором юннатского движения в России является Федеральный детский эколого-биологический центр.



Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Всемирный день учрежден Генеральной Ассамблеей Организацией Объединённых Наций в 2011 году. Цель - уделять больше внимания конкретным проблемам, затрагивающим пожилых людей.



Вьюн Зеленый

В этот день поздравляют всех молодых семей, которые образовались в текущем году. Также в этот народный праздник хозяйки украшают дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекут каравай.





Какой церковный праздник 15 июня



Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского

Посвящен патриарху Никифору (вторая половина VIII века-828). Во времена правления иконоборца Льва Армянина был сослан на остров Проконнис; свои последние годы жизни провел в изгнании.



Великомученика Иоанна Нового, Сочавского

В честь святого Иоанна Сочавского. Жил в XIV столетии. Принял мученическую смерть за христианскую веру в Белграде Босфорском.



Петров пост (Апостольский), 4-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.