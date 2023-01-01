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Какой праздник 16 июня 2023, какой сегодня церковный праздник отмечают в России



В России и мире 16 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 16 июня 2023 года


День рождения «Артека»
Всемирно известная детская здравница «Артек» расположена на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. Детский лагерь открылся 16 июня 1925 года.

Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой
16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос.

День чекушки
Чекушка – стеклянная тара, которая вмещает в себя 250 мл жидкости. До революции 1917 года стеклотару объемом 250 мл называли «жуликом».

Какой церковный праздник


Лукьян Ветряк
День памяти святого мученика Лукиана Бельгийского, епископа, священномученика. Народное название «Ветряк» праздник получил потому, что по направлению ветров в этот день судят о будущей погоде и урожайности. Благоприятным считается только южный ветер. Он сулит быстрый рост яровых культур. Северо-западный нагоняет сырость и виновен в частых болезнях. Восточный ветер плох тем, что разносит инфекцию. Северо-восточный приносит затяжные дожди, которые вредят в это время года ржаным колосьям.

Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву
Церковь празднует перенесение святых мощей сына царя Иоанна Грозного из Углича в Москву, в Архангельский собор Кремля. Данное событие произошло в 1606 году.

Петров пост (Апостольский), 5-й день праздника
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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