Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Суперкубок России по футболу 2023 «Зенит» - ЦСКА



Матч за Суперкубок России по футболу 2023, в котором примут участие чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА, пройдет 15 июля.

Где пройдет Суперкубок России по футболу 2023

Матч состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», вмещающем 45 тысячи зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции станет известно позднее.

Победители Суперкубка России по футболу по годам

2022 Зенит - Спартак - 4:0

2021 Зенит - Локомотив - 3:0

2020 Зенит - Локомотив - 2:1

2019 Зенит - Локомотив - 2:3

2018 Локомотив - ЦСКА - 0:1 д.в.

2017 Спартак - Локомотив - 2:1

2016 ЦСКА - Зенит - 0:1

2015 Зенит - Локомотив - 1:1 (4:2 по пен.)

2014 ЦСКА - Ростов - 3:1

2013 ЦСКА - Зенит - 3:0

2012 Зенит - Рубин - 0:2

2011 Зенит - ЦСКА - 1:0

2010 Рубин - ЦСКА - 1:0

2009 Рубин - ЦСКА - 1:2 д.в.

2008 Зенит - Локомотив - 2:1

2007 ЦСКА - Спартак - 4:2

2006 ЦСКА - Спартак - 3:2

2005 Локомотив - Терек - 1:0

2004 Спартак - ЦСКА - 1:3 д.в.

2003 Локомотив - ЦСКА - 1:1 (4:3 по пен.)









  • Время начала Зенит - Спартак 7 мая 2023: где смотреть прямую трансляцию мат ...
  • ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу
  • Время начала «Спартак» - «Зенит» 4 сентября 2022. Где смотреть в прямом эфи ...
  • Время начала «Зенит» - «Локомотив» 30 июля 2022. Где смотреть в прямом эфир ...
  • Сборная России на чемпионате мира по футболу 2018
  • Черчесов назвал обновленный состав сборной России по футболу
  • Самые результативные матчи в истории РФПЛ
    •




    Расписание матчей чемпионата России по футболу 2023/2024, результаты, турнирная таблица РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    «Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли 2023

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимали участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определили обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 14 июня

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимали участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, прошел с 22 февраля по 11 июня.

    Победители Лиги чемпионов по футболу, все финалы Лиги чемпионов УЕФА

    Победители Лиги чемпионов по футболу

    Первым обладателем престижного трофея стал мадридский «Реал», переигравший в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже французский «Реймс».









    Суперкубок России по футболу 2023 «Зенит» - ЦСКА
    Турецкий сериал Зимородок: сколько сезонов и серий, дата выхода сериала на НТВ
    Где находится на карте Крым, карта Крыма
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 15 июня 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 15 июня 2023
    Праздники 16 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Где находится Новочеркасская ГРЭС на карте Ростовской области
    Где находится Сочи на карте России, река Мацеста
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий
    Праздники 15 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru