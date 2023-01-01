Суперкубок России по футболу 2023 «Зенит» - ЦСКА

Матч за Суперкубок России по футболу 2023, в котором примут участие чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России ЦСКА, пройдет 15 июля.
Где пройдет Суперкубок России по футболу 2023
Матч состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», вмещающем 45 тысячи зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции станет известно позднее.
Победители Суперкубка России по футболу по годам
2022 Зенит - Спартак - 4:0
2021 Зенит - Локомотив - 3:0
2020 Зенит - Локомотив - 2:1
2019 Зенит - Локомотив - 2:3
2018 Локомотив - ЦСКА - 0:1 д.в.
2017 Спартак - Локомотив - 2:1
2016 ЦСКА - Зенит - 0:1
2015 Зенит - Локомотив - 1:1 (4:2 по пен.)
2014 ЦСКА - Ростов - 3:1
2013 ЦСКА - Зенит - 3:0
2012 Зенит - Рубин - 0:2
2011 Зенит - ЦСКА - 1:0
2010 Рубин - ЦСКА - 1:0
2009 Рубин - ЦСКА - 1:2 д.в.
2008 Зенит - Локомотив - 2:1
2007 ЦСКА - Спартак - 4:2
2006 ЦСКА - Спартак - 3:2
2005 Локомотив - Терек - 1:0
2004 Спартак - ЦСКА - 1:3 д.в.
2003 Локомотив - ЦСКА - 1:1 (4:3 по пен.)