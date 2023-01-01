Праздники 17 июня 2023 года, какой церковный праздник в России

В России и мире 17 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник 17 июня 2023 года



Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 января 1995 года и приурочен к принятию Конвенции по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.





Какой церковный праздник 17 июня



Митрофан Навозник

День памяти Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Народное название «Навозник» праздник получил за то, что с этого дня люди начинают удобрять землю, которая отдыхает от посевов, навозом.



Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского

День обретения святых мощей в 1999 году Воронежского архиепископа Петра. Ныне они пребывают в соборе Соловецкого монастыря.



Преподобного Мефодия, игумена Пешношского

День памяти святого Мефодия (жил в XIV веке), основателя и игумена Пешношского монастыря.



Петров пост (Апостольский), 6-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.