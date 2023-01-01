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Праздники 18 июня 2023 года, какой церковный праздник в России



В России и мире 18 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник 18 июня 2023 года


День медицинского работника (День медика, День врача)
Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

День устойчивой гастрономии
Учрежден 21 декабря 2016 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Решение было продиктовано тем, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира.

День службы военных сообщений ВС РФ
Отмечается официально с 2017 года, когда вышел соответствующий указ президента России.

День отца
Неофициальный праздник отмечается в третье воскресенье июня.

Какой церковный праздник 18 июня


Дорофеев день
День памяти священномученика Дорофея, епископа города Тира Финикийского. Пострадал за веру во время открытого гонения христиан императором Юлианом Отступником в 362 году. С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. За это в народе их прозвали воробьиными, такими же маленькими и быстрыми, как эта птичка.

Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца
День памяти Киевского митрополита Константина. Жил до 1159 года.

Благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского
День памяти юного княжича Новгородского, старшего брата Александра Невского - святого Феодора (1218-1233).

Петров пост (Апостольский), 7-й день праздника
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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