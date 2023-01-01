Праздники сегодня 18 июня 2023 - День медика

В России и мире 18 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник 18 июня 2023 года



День медицинского работника (День медика, День врача)

Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.



День устойчивой гастрономии

Учрежден 21 декабря 2016 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Решение было продиктовано тем, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира.



День службы военных сообщений ВС РФ

Отмечается официально с 2017 года, когда вышел соответствующий указ президента России.



День отца

Неофициальный праздник отмечается в третье воскресенье июня.





Какой церковный праздник 18 июня



Дорофеев день

День памяти священномученика Дорофея, епископа города Тира Финикийского. Пострадал за веру во время открытого гонения христиан императором Юлианом Отступником в 362 году. С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. За это в народе их прозвали воробьиными, такими же маленькими и быстрыми, как эта птичка.



Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца

День памяти Киевского митрополита Константина. Жил до 1159 года.



Благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского

День памяти юного княжича Новгородского, старшего брата Александра Невского - святого Феодора (1218-1233).



Петров пост (Апостольский), 7-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.