Праздники 19 июня 2023 года, какой церковный праздник в России

В России и мире 19 июня 2023 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 19 июня



Всемирный день детского футбола

Праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и Детским фондом ООН.



Всемирный день мотоциклиста

Отмечается ежегодно в третий понедельник июня. 22 июля 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». До 2008 года праздник проходил в третью среду июля, а сейчас отмечается ежегодно в третий понедельник июня.



Какой церковный праздник отмечают 19 июня



Ларион Пропольник

День памяти преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена. Народное название «Пропольник» праздник получил потому, что именно с него люди начинают очищать землю от сорной травы. Хороший день для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.



Петров пост (Апостольский), 8-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.