Какой праздник 20 июня 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 20 июня 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные и народные.





Какой праздник 20 июня 2023 года



Всемирный день беженцев

Начиная с 1969 года, 20 июня было отмечено в календаре как Международный день африканских беженцев. Всемирный день беженцев учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.



День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ России в 1996 году. Событие учреждено в память о первом успешном применении минного оружия российским флотом в 1854 году.





Какой церковный праздник 20 июня



Федот Урожайник

День памяти мученика Феодота Корчемника (Анкирского). В этот день люди молятся святому Феодоту о хорошем урожае.



Петров пост (Апостольский), 9-й день праздника

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.