Какой праздник 21 июня 2023 года, какой церковный праздник в России

В России и мире 21 июня 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 21 июня 2023 года



День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)

Праздник учрежден Приказом МВД РФ в июне 2004 года и приурочен к формированию первого в России питомника полицейских собак 21 июня 1909 года.



Международный день йоги

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2014 года. Инициатором Международного дня йоги выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.



Международный день празднования солнцестояния

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году. Цель - подчеркнуть важность этого календарного события в культуре многих коренных народов, на его связь с их жизненным укладом, традициями и верованиями.



Всемирный день гидрографии

Учрежден в 2006 году Международной гидрографической организацией, ведущей свою историю с июня 1921 года.



Какой церковный праздник 21 июня



Федор Колодезник

День памяти великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. Приговорен к смертной казни за веру в Христа императором Ликинием в 319 году. Святой Феодор – заступник православного воинства. Народное название «Колодезник» связано с тем, что в этот день выбирается место для будущих колодцев. В этот день также принято удобрять поля навозом.



Петров пост (Апостольский), 10-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.