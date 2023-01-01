Праздники 22 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 22 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 22 июня 2023 года



День памяти и скорби (День начала Великой Отечественной войны)

Учрежден Указом Президента России от 8 июня 1996 года. Приурочен к дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.



День Скипера Змея (Змеиный день)

По народному календарю этот день приходился на период змеиных свадеб.





Какой церковный праздник 22 июня



Кириллов день

День памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белоезерского, игумена. Кирилл Александрийский жил до 444 года и был активным борцом с ересью. Кирилл Белоезерский - архимандрит Симонова монастыря, основатель и игумен Кирилло-Белозерского Успенского монастыря. Обладал даром исцелений и прозорливости. Кириллов день – самый длинный в году. С него начинаются высадка поздней рассады и сенокос.



Петров пост (Апостольский), 11-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.