Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Праздники 23 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 23 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 23 июня 2023 года


Международный Олимпийский день
Учрежден Международным олимпийским комитетом в январе 1948 года и приурочен к основанию МОК 23 июня 1894 года.

День государственной службы ООН
Профессиональный праздник работников муниципальных органов самоуправления и представителей центральных правительственных структур. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году.

Международный день балалайки
Праздник отмечается с 2008 года и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке 23 июня 1688 года.

Международный день вдов
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году с целью уделить особое внимание положению вдовствующих женщин по всему миру, борьбе с дискриминацией и насилием.

Какой церковный праздник 23 июня


Знамения Тимофея
День памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. Был приговорен к смерти за христианскую веру императором Юлианом Отступником. В День Тимофея люди проявляют пристальный интерес ко всем мелочам, стараясь найти в них пророческий смысл.

Петров пост (Апостольский), 12-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









  • Какой праздник 21 июня 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 20 июня 2023, какой церковный праздник в России
  • Праздники 18 июня 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Праздники 17 июня 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Праздники 14 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 13 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 12 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Коннор Макдэвид - претендент на главные награды НХЛ

    Коннор Макдэвид

    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может третий раз в своей карьере завоевать три главных приза для игроков НХЛ.

    Расписание матчей чемпионата России по футболу РПЛ 2023/2024, результаты, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    «Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли 2023

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимали участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определили обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 14 июня

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Где находится Каховская ГЭС (Новая Каховка) на карте Херсонской области
    Праздники 23 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Где находится Чонгарский мост на карте Крыма и Херсонской области
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 22 июня 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 22 июня 2023
    Эпицентр землетрясения в Крыму 22 июня на карте
    Праздники 22 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
    Где находится на карте Крым, карта Крыма с городами
    Где находится Феодосия на карте Крыма
    Где находится деревня Лукино на карте Новой Москвы


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru