Праздники 23 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 23 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник отмечают 23 июня 2023 года



Международный Олимпийский день

Учрежден Международным олимпийским комитетом в январе 1948 года и приурочен к основанию МОК 23 июня 1894 года.



День государственной службы ООН

Профессиональный праздник работников муниципальных органов самоуправления и представителей центральных правительственных структур. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году.



Международный день балалайки

Праздник отмечается с 2008 года и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке 23 июня 1688 года.



Международный день вдов

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году с целью уделить особое внимание положению вдовствующих женщин по всему миру, борьбе с дискриминацией и насилием.





Какой церковный праздник 23 июня



Знамения Тимофея

День памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. Был приговорен к смерти за христианскую веру императором Юлианом Отступником. В День Тимофея люди проявляют пристальный интерес ко всем мелочам, стараясь найти в них пророческий смысл.



Петров пост (Апостольский), 12-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.