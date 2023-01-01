Праздники 23 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 23 июня 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 23 июня 2023 года
Международный Олимпийский день
Учрежден Международным олимпийским комитетом в январе 1948 года и приурочен к основанию МОК 23 июня 1894 года.
День государственной службы ООН
Профессиональный праздник работников муниципальных органов самоуправления и представителей центральных правительственных структур. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году.
Международный день балалайки
Праздник отмечается с 2008 года и приурочен к первому документальному упоминанию о балалайке 23 июня 1688 года.
Международный день вдов
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году с целью уделить особое внимание положению вдовствующих женщин по всему миру, борьбе с дискриминацией и насилием.
Какой церковный праздник 23 июня
Знамения Тимофея
День памяти священномученика Тимофея, епископа Прусского. Был приговорен к смерти за христианскую веру императором Юлианом Отступником. В День Тимофея люди проявляют пристальный интерес ко всем мелочам, стараясь найти в них пророческий смысл.
Петров пост (Апостольский), 12-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.