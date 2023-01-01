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Праздники 24 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 24 июня 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 24 июня


Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Дата события уникальна для каждого года. Свою историю праздник ведет с 1968 года, когда он впервые прошел в Ленинграде. Произведение «Алые паруса» Александр Грин написал именно здесь, на невских берегах.

День молодежи
Учрежден распоряжением Президента РФ Б.Н. Ельцина от 24 июня 1993 года. Дата праздника была установлена на 27 июня. В 2023 году распоряжением Президента РФ В.В. Путина празднование было перенесено на последнюю субботу июня.

День изобретателя и рационализатора
Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года и отмечается в последнюю субботу июня.

Какой церковный праздник отмечают 24 июня


День Варнавы
День памяти одного из 12-ти апостолов Иисуса Христаа Варфоломея и апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского. Во многих областях в эту ночь люди гуляют до рассвета, разводят костры, возле которых танцуют и поют. В День Варнавы запрещается рвать траву и косить сено.

Петров пост (Апостольский), 13-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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