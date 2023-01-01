Праздники 25 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 25 июня 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 25 июня



День моряка (День мореплавателя)

Учрежден в 2010 году решением государств-членов Международной морской организации, входящих в ООН.



День работников статистики

Праздник работников статистической службы учрежден в 2014 году. В этот день в 1811 году император Александра I подписал Манифест об учреждении Министерства полиции, а в его структуре, в свою очередь появилось Статистическое отделение.



День дружбы и единения славян

Праздник был учреждён в 90-х годах прошлого века.





Какой церковный праздник отмечают 25 июня



Петр Солнцеворот

День памяти преподобного Петра Афонского. Народное название «Солнцеворот» связано с тем, что световой день в этот период укорачивается, а ночь увеличивается. В этот день люди ходят на рыбалку, готовят уху и другие блюда из рыбы.



Петров пост (Апостольский), 14-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.