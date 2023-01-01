Праздники 26 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 26 июня 2022 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 26 июня



Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году, приурочен к принятию в Португалии национальной программы профилактики наркомании в местах лишения свободы 26 июня 1999 году.



Международный день в поддержку жертв пыток

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году.





Какой церковный праздник отмечают 26 июня



Акулина Гречишница

День памяти мученицы Акилины Старшей, Библосской (Финикийской). Народное название «Гречишница» день получил потому, что в эту пору на Руси принято сеять гречиху.



Петров пост (Апостольский), 15-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.