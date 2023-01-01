Праздники 27 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 27 июня 2022 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 27 июня



Всемирный день рыболовства

Учрежден участниками Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в июле 1984 года.





Какой церковный праздник отмечают 27 июня



Елисей Гречкосей

День памяти пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. Народное название «Гречкосей» праздник получил за то, что в эту пору продолжается посев гречихи. В этот день принято освящать одежду, которая была куплена в этом году, получена в подарок или перешла по наследству и была ношена не более трех раз.



Благоверного князя Мстислава (во Святом Крещении Георгия) Храброго, Новгородского

День памяти новгородского князя Мстислава, сына Великого князя Киевского Ростислава Мстиславича. Жил до 1180 года.



Петров пост (Апостольский), 16-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.