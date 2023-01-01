Праздники 28 июня 2023 года (Курбан Байрам), какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 28 июня 2022 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 28 июня



День российского букмекера

День организатора пари отмечается с 2015 года по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов.





Какой церковный праздник отмечают 28 июня



День Фита

День памяти Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии. День Фита – крайний срок посева зерновых. Чтобы уберечь скот от этой и других напастей и болезней, принято просить защиты у святого Вита.



Курбан Байрам

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку.



Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца

День памяти Всероссийского митрополита Ионы, который жил до 1461 года и обладал даром прозорливости и чудотворений.



Пророка Амоса

День памяти третьего из 12-ти малых пророков, который был избит за свое пророчество до смерти сыном жреца идольского капища.



Преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских

День памяти святых Григория и Кассиана, которые подвизались на реке Сухоне в Вологодской земле и пострадали при набеге татар в Авнежском монастыре в 1392 году.



Петров пост (Апостольский), 17-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.