Праздники 29 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 29 июня 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 29 июня
День партизан и подпольщиков
Праздник приурочен к выходу директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 года.
День кораблестроителя в России
День кораблестроителя был утвержден на основании постановления правительства от 30 мая 2017 года.
Международный день промышленного дизайна
Учрежден Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров. В этот день в 2007 году было создано международное объединение индустриальных художников-дизайнеров всего мира.
Какой церковный и народный праздник отмечают 29 июня
Тихон Тихий
День памяти святого Тихона Амафунтского, епископа. Обладал даром чудотворения и был борцом против язычества на Кипре. Народное название «Тихий» праздник получил за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного. В этот день ему молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли.
Петров пост (Апостольский), 18-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.