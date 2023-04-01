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Праздники 29 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 29 июня 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 29 июня

День партизан и подпольщиков
Праздник приурочен к выходу директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 года.

День кораблестроителя в России
День кораблестроителя был утвержден на основании постановления правительства от 30 мая 2017 года.

Международный день промышленного дизайна
Учрежден Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров. В этот день в 2007 году было создано международное объединение индустриальных художников-дизайнеров всего мира.

Какой церковный и народный праздник отмечают 29 июня

Тихон Тихий
День памяти святого Тихона Амафунтского, епископа. Обладал даром чудотворения и был борцом против язычества на Кипре. Народное название «Тихий» праздник получил за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного. В этот день ему молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли.

Петров пост (Апостольский), 18-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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