Праздники 29 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 29 июня 2023 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 29 июня



День партизан и подпольщиков

Праздник приурочен к выходу директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 года.



День кораблестроителя в России

День кораблестроителя был утвержден на основании постановления правительства от 30 мая 2017 года.



Международный день промышленного дизайна

Учрежден Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров. В этот день в 2007 году было создано международное объединение индустриальных художников-дизайнеров всего мира.



Какой церковный и народный праздник отмечают 29 июня



Тихон Тихий

День памяти святого Тихона Амафунтского, епископа. Обладал даром чудотворения и был борцом против язычества на Кипре. Народное название «Тихий» праздник получил за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного. В этот день ему молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли.



Петров пост (Апостольский), 18-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.