Праздники 30 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 30 июня 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 30 июня
Международный день астероида
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году. В этот день в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит.
День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ
Профессиональный праздник, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ от 20 марта 2008 года.
Международный день парламентаризма
Установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи ООН в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза.
Какой церковный и народный праздник отмечают 30 июня
Мануйло и Савелий
День памяти трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. В этот народный праздник принято разводить костры на берегах рек и озер и готовить разные блюда из яиц.
Петров пост (Апостольский), 19-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.