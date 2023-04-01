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Праздники 30 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 30 июня 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 30 июня

Международный день астероида
Учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году. В этот день в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит.

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ
Профессиональный праздник, установленный в соответствии с Приказом ФСИН РФ от 20 марта 2008 года.

Международный день парламентаризма
Установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи ООН в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза.

Какой церковный и народный праздник отмечают 30 июня

Мануйло и Савелий
День памяти трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. В этот народный праздник принято разводить костры на берегах рек и озер и готовить разные блюда из яиц.

Петров пост (Апостольский), 19-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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