Праздники 1 июля 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 1 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 1 июля



День ветеранов боевых действий

Неофициальный праздник. День памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.



День сотрудника отдела налоговых преступлений

Профессиональный праздник руководителей и сотрудников отделов налоговых преступлений.



День добровольного вхождения Бурятии в состав России

Праздничная дата утверждена законом Республики Бурятия от 11 марта 2011 года.





Какой церковный и народный праздник отмечают 1 июля



Ярилин день (Макушка лета)

Праздник посвящен славянскому богу солнца Яриле. Народное название «Макушкой лета» этот день получил потому, что он как раз приходится на самую жаркую пору сезона. В этот народный праздник люди косят и сушат траву, а затем набивают ею матрацы. Собирают травы для заваривания душистого чая.



Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

Посвящен троим святым мученикам - римским воинам. Пострадали за веру в Христа в период правления императора Веспасиана.



Петров пост (Апостольский), 20-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.