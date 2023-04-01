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Какой праздник 2 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 2 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 2 июля


День работников морского и речного флота
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года и отмечается в первое воскресенье июля.

Международный день спортивного журналиста
Учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в 1995 году и приурочен к образованию организации 2 июля 1924 года.

Всемирный день НЛО
Дата на приурочена к инциденту 1947 года, когда на территории штата Нью-Мексико потерпел крушение летающий аппарат и происшествие засекретило правительство США.

Какой церковный и народный праздник отмечают 2 июля


Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
День чествования одного из 12-ти учеников Иисуса Христа - Иуды. Распространитель христианской веры. Принял мученическую смерть в городе Арате.

Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
День памяти первого Московского патриарха Иовы (мирское имя - Иоанн).

Петров пост (Апостольский), 21-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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