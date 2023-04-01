Какой праздник 2 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 2 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 2 июля



День работников морского и речного флота

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года и отмечается в первое воскресенье июля.



Международный день спортивного журналиста

Учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в 1995 году и приурочен к образованию организации 2 июля 1924 года.



Всемирный день НЛО

Дата на приурочена к инциденту 1947 года, когда на территории штата Нью-Мексико потерпел крушение летающий аппарат и происшествие засекретило правительство США.





Какой церковный и народный праздник отмечают 2 июля



Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

День чествования одного из 12-ти учеников Иисуса Христа - Иуды. Распространитель христианской веры. Принял мученическую смерть в городе Арате.



Святителя Иова, патриарха Московского и всея России

День памяти первого Московского патриарха Иовы (мирское имя - Иоанн).



Петров пост (Апостольский), 21-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.