Какой праздник 3 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 3 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 3 июля



День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

Праздник учрежден приказом МВД в 2009 году и приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 3 июля 1936 года.



День Республики Хакасия

Праздничная дата учреждена законом Республики от 20 октября 1992 года.



День образования Республики Алтай

В этот день в 1991 году был принят закон о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику в составе Российской Федерации.





Какой церковный и народный праздник отмечают 3 июля



Мефодий Перепелятник

День памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа. Народное название «Перепелятник» этот день получил потому, что в этот день принято охотиться на перепелов.



День памяти князя Святослава

День славления князя Святослава Игоревича. У славян в этот день было принято проводить ритуальные поединки, воинские посвящения и славить Перуна.



Петров пост (Апостольский), 22-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.