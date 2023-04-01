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Какой праздник 7 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 7 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 7 июля


День образования авиалесоохраны России
В этот день в 1931 году с целью авиапатрулирования лесных массивов с одного из аэродромов Нижегородской области взлетел самолёт По-2. Этот вылет принято считать первым специально организованным.

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
Чесменская битва произошла (24-26 июня) 5–7 июля 1770 года в Чесменской бухте на западном побережье Турции.

Какой церковный и народный праздник отмечают 7 июля


Иван Купала
Один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. По народной традиции вечером 6 июля люди собираются на берегах водоемов, устраивают игры, поют народные песни и водят хороводы. Сжигают чучело из соломы, уничтожают купальское деревце.

Петров пост (Апостольский), 26-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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