Какой праздник 8 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 8 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 8 июля



День семьи, любви и верности

Праздник учрежден по инициативе депутатов Госдумы в 2008 году и приурочен к святым Петру и Февронии.



День Зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России

В этот день в 1960 году в составе Вооруженных Сил СССР появился новый род войск и была учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками.



Всемирный день борьбы с аллергией

Учрежден в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.





Какой церковный и народный праздник отмечают 8 июля



День Петра и Февронии

День памяти благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев. В этот день многие влюбленные пары заключают браки или устраивают помолвки.



Петров пост (Апостольский), 27-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.