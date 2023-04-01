Какой праздник 8 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 8 июля 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 8 июля
День семьи, любви и верности
Праздник учрежден по инициативе депутатов Госдумы в 2008 году и приурочен к святым Петру и Февронии.
День Зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России
В этот день в 1960 году в составе Вооруженных Сил СССР появился новый род войск и была учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками.
Всемирный день борьбы с аллергией
Учрежден в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.
Какой церковный и народный праздник отмечают 8 июля
День Петра и Февронии
День памяти благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев. В этот день многие влюбленные пары заключают браки или устраивают помолвки.
Петров пост (Апостольский), 27-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.