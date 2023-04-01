Какой праздник 9 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 9 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 9 июля



День российской почты

Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году и отмечается во второе воскресенье июля.



День рыбака

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается во второе воскресенье июля.





Какой церковный и народный праздник отмечают 9 июля



Давид Земляничник

День памяти святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе его прозвали «Земляничником» в честь обычая собирать в этот день созревшую землянику.



Праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера.



Петров пост (Апостольский), 28-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.