Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 9 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 9 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 9 июля


День российской почты
Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году и отмечается во второе воскресенье июля.

День рыбака
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и отмечается во второе воскресенье июля.

Какой церковный и народный праздник отмечают 9 июля


Давид Земляничник
День памяти святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе его прозвали «Земляничником» в честь обычая собирать в этот день созревшую землянику.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера.

Петров пост (Апостольский), 28-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









  • Какой праздник 8 июля 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 3 июля 2023, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 2 июля 2023, какой церковный праздник в России
  • Праздники 1 июля 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 24 июня 2023 года, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 18 июня 2023 года, какой церковный праздник в России
  • Праздники 12 июня 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    •




    Матчи КХЛ сегодня, расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 1 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей чемпионата России по футболу РПЛ 2023/2024

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 23 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Коннор Макдэвид - претендент на главные награды НХЛ

    Коннор Макдэвид

    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может третий раз в своей карьере завоевать три главных приза для игроков НХЛ.

    «Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли 2023

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимали участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определили обладателя Кубка Стэнли.









    Какой праздник 9 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Какой праздник 8 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Где находится на карте Воронеж, карта Воронежской области
    Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько серий и сезонов
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий на Домашнем
    Турецкий сериал Зимородок: сколько серий и сезонов, время начала на НТВ
    Где находится Пятихатки на карте Запорожской области
    Где находится Орехов на карте Запорожской области
    Какой праздник 7 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Где находится Клещеевка на карте Донецкой области, ДНР


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru