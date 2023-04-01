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Какой праздник 10 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 10 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 10 июля


День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении
Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны — состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы России».

Какой церковный и народный праздник отмечают 10 июля


Самсон Сеногной
День памяти святого Сампсона Странноприимца. В народе день назвали «сеногноем» за то, что в эту пору часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить.

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
Память об обретении мощей святого Амвросия в 1998 году. Они почивают во Введенском соборе Оптиной пустыни.

Петров пост (Апостольский), 29-й день
Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.









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