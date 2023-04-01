Какой праздник 10 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 10 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 10 июля



День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны — состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы России».





Какой церковный и народный праздник отмечают 10 июля



Самсон Сеногной

День памяти святого Сампсона Странноприимца. В народе день назвали «сеногноем» за то, что в эту пору часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить.



Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

Память об обретении мощей святого Амвросия в 1998 году. Они почивают во Введенском соборе Оптиной пустыни.



Петров пост (Апостольский), 29-й день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.