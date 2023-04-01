Какой праздник 12 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 12 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 12 июля



Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Праздник появился после формирования в 20-х годах XX века подобной профессии. Впервые она возникла в Германии в 1928 году, где функции обслуживания пассажиров переложили со второго пилота на специально подготовленного человека.



День фотографа

12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Эта женщина была свидетельницей Крестного пути Иисуса Христа.





Какой церковный и народный праздник отмечают 12 июля



Святых апостолов Петра и Павла (Петров день)

Дата перенесения мощей святых первоверховных апостолов Петра (Симона) и Павла (Савла). Праздник в народе называют «разговеньем», поскольку днем ранее, 11 июля, завершается Петров пост. Название «Рыболов» он получил за то, что апостол Петр занимался таким промыслом.



День Косоворотки

Это день начала сенокоса, в который у русского крестьянства было принято дарить взрослым сыновьям новые косоворотки, которые одевались именно в сенокосную пору.