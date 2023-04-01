Какой праздник 14 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 14 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 14 июля



День хаоса и беспорядка

День хаоса и беспорядка, – это День хаоса и беспорядка. В англоязычной среде он известен как Pandemonium Day, или День столпотворения. Организаторы праздника предлагают ненадолго вспомнить о том, что беспорядок – это хороший повод сделать шаг навстречу чему-то новому, вспомнить о том, что в построении привычного нам мира хаос играл свою роль.





Какой церковный и народный праздник отмечают 14 июля



Кузьминки летние

День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. Народное название «Кузьминки» праздник получил в честь одного из святых, которых почитают в этот день – Космы. Поскольку это необычное имя для славян, они подобрали похожее. В этот народный праздник люди молятся Косме и Дамиану об избавлении от болезней. Святые братья с давних пор считаются покровителями лекарей. На Кузьминки летние до захода солнца люди просят прощения друг у друга.