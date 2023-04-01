Какой праздник 15 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 15 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 15 июля



Всемирный день навыков молодежи

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. Документ обращает внимание на проблемы молодежи, призывает правительства бороться с пагубными явлениями, улучшать экономические условия жизни. Главный вызов – преодоление безработицы среди молодежи.





Какой церковный и народный праздник отмечают 15 июля



Берегиня

Чествование Берегини – славянского мифического существа. Берегиня – славянское божество, мать всех духов. Ее называли в народе также Ладой. Это хранительница дома, защитница людей от зла, беды, болезней, смерти, покровительница урожая. Люди поклонялись ей в образе березы.



Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Праздник в честь Положения Ризы Божией Матери во Влахерне. Риза была обретена в Назарете и перенесена в Константинополь во Влахернский храм. С ней связаны многие чудеса в истории Константинополя, а также Москвы.



Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси

День святого Фотия - Киевского митрополита (XIV-XV вв.). С его помощью было восстановлено единство Русской Церкви.