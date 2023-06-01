Какой праздник 17 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 17 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 17 июля



День этнографа

Праздник приурочен ко дню рождения этнографа и путешественника Н.Миклухо-Маклая 17 июля 1846 года.



День основания морской авиации ВМФ России

Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ России в 1996 году и приурочен к победе летчиков Российской империи в воздушном бою над немцами на острове Эзель 17 июля 1916 года.





Какой церковный и народный праздник отмечают 17 июля



Андрей Налива

День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца; святителя Андрея Критского, архиепископа; благоверного князя Андрея Боголюбского. Название «Налива» праздник получил в народе за то, что к этому времени на полях наливаются озимые культуры.