Какой праздник 17 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 17 июля 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 17 июля
День этнографа
Праздник приурочен ко дню рождения этнографа и путешественника Н.Миклухо-Маклая 17 июля 1846 года.
День основания морской авиации ВМФ России
Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ России в 1996 году и приурочен к победе летчиков Российской империи в воздушном бою над немцами на острове Эзель 17 июля 1916 года.
Какой церковный и народный праздник отмечают 17 июля
Андрей Налива
День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца; святителя Андрея Критского, архиепископа; благоверного князя Андрея Боголюбского. Название «Налива» праздник получил в народе за то, что к этому времени на полях наливаются озимые культуры.