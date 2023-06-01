Какой праздник 21 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 21 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 21 июля



День нездоровой пищи

В этот день можно отказаться от гастрономических запретов, диет и без особого чувства вины побаловать себя любимой, хотя и неполезной едой.





Какой церковный и народный праздник отмечают 21 июля



Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

День памяти о явлении чудотворной иконы Божией Матери в Казани в 1579 году. На месте явления построен храм в честь иконы. Празднование в ее честь стало общероссийским, начиная с 1649 года.



Казанская летняя (Прокопьев день, Зажинки)

День памяти о явлении чудотворной иконы Божией Матери в Казани, почтение памяти мученика Прокопия Кесарийского и Устюжского чудотворца Прокопия. Народное название дня «Зажинки» связано с началом последних земледельческих работ в этот период. В некоторых областях на Казанскую летнюю не принято работать. В других районах по традиции начинается жатва.