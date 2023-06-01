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Какой праздник 22 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 22 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 22 июля


День работника торговл 2023
Профессиональный праздник специалистов сферы торговли отмечается с 1966 года. В 1988 году был перенесен с четвертого воскресенья июля на третье воскресенье марта. Новая дата (четвертая суббота июля) закреплена Указом Президента РФ в 2013 году.

Всемирный день мозга
Праздник учрежден Всемирной Федерацией неврологии, которая была создана в 1957 году.

Какой церковный и народный праздник отмечают 22 июля


Панкратий и Кирилл
День памяти епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В этот день люди начинают собирать огурцы. Хозяйки встают раньше всех и пока никто не видит, срывают один огурец из нового урожая, закапывают его в укромном уголке огорода и благодарят солнце. Обряд проводят для того, чтобы следующий год был урожайным.









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