Какой праздник сегодня 22 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 22 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 22 июля



День работника торговл 2023

Профессиональный праздник специалистов сферы торговли отмечается с 1966 года. В 1988 году был перенесен с четвертого воскресенья июля на третье воскресенье марта. Новая дата (четвертая суббота июля) закреплена Указом Президента РФ в 2013 году.



Всемирный день мозга

Праздник учрежден Всемирной Федерацией неврологии, которая была создана в 1957 году.





Какой церковный и народный праздник отмечают 22 июля



Панкратий и Кирилл

День памяти епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В этот день люди начинают собирать огурцы. Хозяйки встают раньше всех и пока никто не видит, срывают один огурец из нового урожая, закапывают его в укромном уголке огорода и благодарят солнце. Обряд проводят для того, чтобы следующий год был урожайным.