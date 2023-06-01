Какой праздник 23 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 23 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 23 июля



Всемирный день китов и дельфинов

Учрежден Международной китобойной комиссией в 1986 году и приурочен к голосованию МКК 23 июля 1982 года за полный запрет коммерческой добычи китов с начала сезона 1985/1986.



День дачника в России

День празднуют неофициально каждый год 23 июля.





Какой церковный и народный праздник отмечают 23 июля



Антоний Громоносец

День памяти преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов. В этот день люди прислушиваются к тому, как грохочет гром и таким образом они определяют погоду на ближайшее время.