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Какой праздник 23 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 23 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 23 июля


Всемирный день китов и дельфинов
Учрежден Международной китобойной комиссией в 1986 году и приурочен к голосованию МКК 23 июля 1982 года за полный запрет коммерческой добычи китов с начала сезона 1985/1986.

День дачника в России
День празднуют неофициально каждый год 23 июля.

Какой церковный и народный праздник отмечают 23 июля


Антоний Громоносец
День памяти преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов. В этот день люди прислушиваются к тому, как грохочет гром и таким образом они определяют погоду на ближайшее время.









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