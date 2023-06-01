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Какой праздник 24 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 24 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 24 июля


День флориста
В этот день в 2009 году Флористический Союз России выработал перечень требований к умениям и обязанностям флориста.

День кадастрового инженера
24 июля 2007 года был принят Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости».

День рождения растворимого кофе
В этот день в 1938 году на рынке появилась первая популярная марка растворимого напитка – «Nescafe».

Какой церковный и народный праздник отмечают 24 июля


Ольга Страдница
День памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены. Народное название «Страдница» день получил потому, что ее чествование приходится на разгар полевых работ.









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