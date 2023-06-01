Какой праздник 25 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 25 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 25 июля



День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ в 2013 году и приурочен к изданию указа Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского» 25 июля 1713 года.



День речной полиции

Праздник приурочен к изданию декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции» 25.07.1918 г.



День памяти Владимира Высоцкого

25 июля 1980 года умер знаменитый автор, певц и актер.





Какой церковный и народный праздник отмечают 25 июля



Прокл Плакальщик

День памяти мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Траяне.. Народное название «Плакальщик» день получил из-за обилия утренней росы и часто идущих дождей.



День Святого Христофора

В соответствии с легендой он жил отшельником у речного потока и переводил через него путников. С изобретением автомобилей святой Христофор стал покровителем всех самодвижущихся повозок и дорожной полиции.