Какой праздник 25 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 25 июля 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 25 июля
День сотрудника органов следствия Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 2013 году и приурочен к изданию указа Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского» 25 июля 1713 года.
День речной полиции
Праздник приурочен к изданию декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции» 25.07.1918 г.
День памяти Владимира Высоцкого
25 июля 1980 года умер знаменитый автор, певц и актер.
Какой церковный и народный праздник отмечают 25 июля
Прокл Плакальщик
День памяти мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Траяне.. Народное название «Плакальщик» день получил из-за обилия утренней росы и часто идущих дождей.
День Святого Христофора
В соответствии с легендой он жил отшельником у речного потока и переводил через него путников. С изобретением автомобилей святой Христофор стал покровителем всех самодвижущихся повозок и дорожной полиции.