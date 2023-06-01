Какой праздник 26 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 26 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 26 июля



День парашютиста

Праздник приурочен к совершению первой в истории серии прыжков с самолетов с парашютами под Воронежем 26 июля 1930 года.



День эсперанто

В этот день в 1887 году была опубликована первая книга-учебник об искусственном языке «Международный язык».





Какой церковный и народный праздник отмечают 26 июля



Гаврила Летний

Православная церковь в этот день почитает Архангела Гавриила. Люди продолжают убирать созревшее зерно и сено с полей. Молятся Божьей Матери о том, чтобы хватило сил завершить все работы на земле до наступления сезона дождей.