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Какой праздник 27 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 27 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 27 июля


День работника МФЦ в России
В этот день в 2010 году вступил в силу Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» - основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ.

Какой церковный и народный праздник отмечают 27 июля


День Акилы, Дозоры
День памяти апостола от 70-ти Акилы Гераклейского, епископа. Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями – ходили в дозор. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Они могут навредить урожаю, неубранному сену. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молнии нанес как можно меньше ущерба.

Преподобного Стефана Махрищского
Приурочен основателю и игумену монастыря в местечке Махрище, создателю обители во Имя Святой Троицы на реке Авнеже. Святой Стефан жил до 1406 года.









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