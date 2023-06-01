Какой праздник 27 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 27 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 27 июля



День работника МФЦ в России

В этот день в 2010 году вступил в силу Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» - основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ.





Какой церковный и народный праздник отмечают 27 июля



День Акилы, Дозоры

День памяти апостола от 70-ти Акилы Гераклейского, епископа. Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями – ходили в дозор. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Они могут навредить урожаю, неубранному сену. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молнии нанес как можно меньше ущерба.



Преподобного Стефана Махрищского

Приурочен основателю и игумену монастыря в местечке Махрище, создателю обители во Имя Святой Троицы на реке Авнеже. Святой Стефан жил до 1406 года.