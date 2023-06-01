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Какой праздник 28 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 28 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 28 июля


День крещения Руси
Праздник учрежден Федеральным законом в 2010 году. Событие совпадает с православной датой – днем памяти равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

День PR-специалиста
Событие берет начало 28 июля 2004 года, когда прошли первые чествования данных служащих.

День системного администратора (День сисадмина)
Отмечается в последнюю пятницу июля. Основоположником чествований стал американский специалист Тед Кекатос. Впервые мероприятие прошло на окраине города Чикаго в 2000 году.

Всемирный день борьбы с гепатитом
Учрежден ВОЗ (по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом) и приурочен ко дню рождения Б. Бламберга, лауреата Нобелевской премии за открытие в 1965 году вируса гепатита B.

Какой церковный и народный праздник отмечают 28 июля


Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)
День памяти крестителя Руси Владимира по прозвищу Красное Солнышко (имя при крещении - Василий). Годы жизни: 960-1015. Был правителем Новгорода, великим князем Киевским.

Кирик и Улита
День памяти мучеников Кирика и Иулитты. В этот день люди молятся о благополучии в семье и выздоровлении детей. Женщины обращаются с мольбой к Иулитте о помощи в горе, скорби и печали.









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