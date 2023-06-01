Какой праздник 28 июля 2023, какой церковный праздник в России

В России и мире 28 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 28 июля



День крещения Руси

Праздник учрежден Федеральным законом в 2010 году. Событие совпадает с православной датой – днем памяти равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.



День PR-специалиста

Событие берет начало 28 июля 2004 года, когда прошли первые чествования данных служащих.



День системного администратора (День сисадмина)

Отмечается в последнюю пятницу июля. Основоположником чествований стал американский специалист Тед Кекатос. Впервые мероприятие прошло на окраине города Чикаго в 2000 году.



Всемирный день борьбы с гепатитом

Учрежден ВОЗ (по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом) и приурочен ко дню рождения Б. Бламберга, лауреата Нобелевской премии за открытие в 1965 году вируса гепатита B.





Какой церковный и народный праздник отмечают 28 июля



Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)

День памяти крестителя Руси Владимира по прозвищу Красное Солнышко (имя при крещении - Василий). Годы жизни: 960-1015. Был правителем Новгорода, великим князем Киевским.



Кирик и Улита

День памяти мучеников Кирика и Иулитты. В этот день люди молятся о благополучии в семье и выздоровлении детей. Женщины обращаются с мольбой к Иулитте о помощи в горе, скорби и печали.