В России и мире 29 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 29 июля



Международный день тигра

Международный день тигра основали участники «Тигриного саммита», который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге.





Какой церковный и народный праздник отмечают 29 июля



Финогеев день

День памяти священномученика Афиногена Пидахфойского, епископа, и его десяти учеников. В Финогеев день люди стараются обходить стороной лес. По народному поверью, там в этот период гуляет нечистая сила. В этот народный праздник начинается жатва.