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Какой праздник 30 июля 2023, какой церковный праздник в России



В России и мире 30 июля 2023 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 30 июля


День ВМФ (День Военно-Морского Флота)
Праздник учрежден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. На базах Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и территории Каспийской флотилии проводятся военные парады, демонстрации кораблей и оружия.

Международный день дружбы
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Генассамблея ООН подчеркнула, что дружба между всеми жителями планеты Земля должна способствовать обеспечению мира и налаживанию международных связей, основанных на уважении культурного разнообразия.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. В этот день в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН организовала встречу на высоком уровне для оценки результатов воплощения Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми.

Какой церковный и народный праздник отмечают 30 июля


Марина лазоревая (Огненная Мария)
День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. Обычно в этот день в небе много всполохов, которые напоминают грозовые молнии. Люди молятся святой Марине при разных болезнях, просят о спасении полей от молний.









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