В России и мире 30 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 30 июля



День ВМФ (День Военно-Морского Флота)

Праздник учрежден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля. На базах Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и территории Каспийской флотилии проводятся военные парады, демонстрации кораблей и оружия.



Международный день дружбы

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Генассамблея ООН подчеркнула, что дружба между всеми жителями планеты Земля должна способствовать обеспечению мира и налаживанию международных связей, основанных на уважении культурного разнообразия.



Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. В этот день в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН организовала встречу на высоком уровне для оценки результатов воплощения Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми.





Какой церковный и народный праздник отмечают 30 июля



Марина лазоревая (Огненная Мария)

День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. Обычно в этот день в небе много всполохов, которые напоминают грозовые молнии. Люди молятся святой Марине при разных болезнях, просят о спасении полей от молний.