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Время начала Ростов - Зенит 29 июля 2023: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Ростов» примет 29 июля 2023 года на своем стадионе «Зенит» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.

После первого тура «Ростов» набрал 3 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 3 очков (2 место).

Время начала матча «Ростов» - «Зенит»

20:00 МСК Ростов - Зенит

Главный судья: Евгений Кукуляк.

Ассистенты: Максим Ковалев, Игорь Князев.

ВАР: Евгений Турбин.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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