«Ростов» примет 29 июля 2023 года на своем стадионе «Зенит» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.



После первого тура «Ростов» набрал 3 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 3 очков (2 место).



Время начала матча «Ростов» - «Зенит»



20:00 МСК Ростов - Зенит



Главный судья: Евгений Кукуляк.



Ассистенты: Максим Ковалев, Игорь Князев.



ВАР: Евгений Турбин.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».