В России и мире 31 июля 2023 года отмечают следующие праздники.





Какой праздник отмечают 31 июля



День военно-морского врача ВМФ РФ

В этот день чествуют всех медиков, которые стоят на страже жизней всех бойцов отечественного флота.





Какой церковный и народный праздник отмечают 31 июля



Омельянов день

День памяти мученика Емилиана Доростольского. В этот день люди часто завершают жатву. В Омельянов день люди ходят в баню.



Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

День памяти инока Киево-Печерского монастыря Иоанна. Святые мощи покоятся в Антониевых пещерах.