В России и мире 31 июля 2023 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 31 июля
День военно-морского врача ВМФ РФ
В этот день чествуют всех медиков, которые стоят на страже жизней всех бойцов отечественного флота.
Какой церковный и народный праздник отмечают 31 июля
Омельянов день
День памяти мученика Емилиана Доростольского. В этот день люди часто завершают жатву. В Омельянов день люди ходят в баню.
Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
День памяти инока Киево-Печерского монастыря Иоанна. Святые мощи покоятся в Антониевых пещерах.